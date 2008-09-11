В некоторых домах отопление появится позже запланированного

Официально отопительный сезон начнется уже через месяц. В агрогородке Копти Витебского района коммунальщики не успевают сдать в срок новую котельную. Старая же теплотрасса полностью пришла в негодность и приносит убытки в десятки миллионов рублей. Деньги на реконструкцию теплового пункта уже выделены, тем не менее, оборудование все еще не закуплено.



В целом по стране за полгода из трехсот котлов ввели в эксплуатацию лишь четверть — этот факт констатировали в Правительстве. Все работы планировалось завершить до начала отопительного сезона.