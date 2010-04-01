В Нальчике убит новый лидер местных ваххабитов

В среду, 31 марта, в Нальчике была проведена спецоперация, в результате которой был уничтожен один из лидеров местного бандподполья.

По данным правоохранительных органов, убитый боевик являлся преемником уничтоженного неделей ранее лидера ваххабитов Анзора Астемирова.

Имя ликвидированного преступника официально не называется. При этом отмечается, что Астемиров назначил его своим заместителем или «наибом» еще в 2009 году, возложив на него ответственность за финансирование подполья.

В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, фамилия убитого боевика — Татаров. Ему было 40 лет и он считался лидером «джамаата» или общины ваххабитов в нальчикском пригороде Кенжа.

Ликвидация преемника Астемирова произошла примерно в том же районе города, где был уничтожен и сам лидер ваххабитов. Вся операция продолжалась примерно полчаса: в 16:30 дом, где скрывался боевик, оцепили, а жителей попросили не выходить из квартир и не подходить к окнам. Около 17 часов дня раздались выстрелы, и жители увидели на улице труп мужчины.

Вскоре после этого оцепление было снято. Никаких повреждений дом не получил.

В Едином информационном центре правоохранительных органов Кабардино-Балкарии подчеркнули, что убитый принимал участие как в организации терактов против представителей силовых структур, так и в преступлениях общеуголовного характера, пишет Lenta.ru.