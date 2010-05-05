V Национальный конкурс печатных СМИ Беларуси «Золотая Литера» в Минске

Ярким событием второго дня Международной выставки «СМИ в Беларуси» станет награждение победителей национального конкурса «Золотая Литера».

В свой профессиональный праздник — День печати — газетчики выберут лучших представителей своего жанра. Без внимания жюри не останется ни одна тема из жизни белорусов, освещенная на страницах прессы. За бронзовую статуэтку на равных посоревнуются центральные и региональные СМИ. Творческое состязание пройдет по 22 номинациям. Новинки этого года — две победные вакансии за «вклад в развитие журналистики» и «лучший имиджевый материал о Беларуси».

Итоги 6-го Национального конкурса печатных СМИ подведут сегодня во Дворце Республики.