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V Национальный конкурс печатных СМИ Беларуси «Золотая Литера» в Минске

05 мая 2010 06:48
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Ярким событием второго дня Международной выставки «СМИ в Беларуси» станет награждение победителей национального конкурса «Золотая Литера».

В свой профессиональный праздник — День печати — газетчики выберут лучших представителей своего жанра. Без внимания жюри не останется ни одна тема из жизни белорусов, освещенная на страницах прессы. За бронзовую статуэтку на равных посоревнуются центральные и региональные СМИ. Творческое состязание пройдет по 22 номинациям. Новинки этого года — две победные вакансии за «вклад в развитие журналистики» и «лучший имиджевый материал о Беларуси».

Итоги 6-го Национального конкурса печатных СМИ подведут сегодня во Дворце Республики.

# общество

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