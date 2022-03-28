В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя

Миллионного посетителя встретил национальный павильон Беларуси на всемирной выставке «Экспо» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого события была организована поздравительная акция с вручением традиционных белорусских сувениров.

В последние недели организаторы проекта отмечают рекордное количество гостей форума. Ежедневно на «Экспо» встречают тысячи зарубежных граждан. Гости из разных стран мира стремятся успеть посетить самые интересные павильоны.