Прямой эфир

В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя

28 марта 2022 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Миллионного посетителя встретил национальный павильон Беларуси на всемирной выставке «Экспо» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого события была организована поздравительная акция с вручением традиционных белорусских сувениров.

В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя-1

В последние недели организаторы проекта отмечают рекордное количество гостей форума. Ежедневно на «Экспо» встречают тысячи зарубежных граждан. Гости из разных стран мира стремятся успеть посетить самые интересные павильоны.

В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя-4

Белорусский стенд традиционно пользуется высокой популярностью. Особое внимание «Зоне инноваций», где представлены научные разработки наших ученых. Много посетителей также собирается у разделов, посвященных природному и туристическому колориту нашей страны.

Отметим, «Экспо» в Дубае – крупнейшая специализированная площадка планеты. Каждый раз это одно из самых масштабных и ожидаемых событий. Завершится выставка 31 марта.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км
28 марта 2022 07:21

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км

Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ
28 марта 2022 07:10

Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ

«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ
28 марта 2022 06:33

«Мы считаем, что выполняем очень важную задачу». Белорусские военные продолжают усиление границ