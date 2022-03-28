В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя

Миллионного посетителя встретил национальный павильон Беларуси на всемирной выставке «Экспо» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого события была организована поздравительная акция с вручением традиционных белорусских сувениров.
В последние недели организаторы проекта отмечают рекордное количество гостей форума. Ежедневно на «Экспо» встречают тысячи зарубежных граждан. Гости из разных стран мира стремятся успеть посетить самые интересные павильоны.
Белорусский стенд традиционно пользуется высокой популярностью. Особое внимание «Зоне инноваций», где представлены научные разработки наших ученых. Много посетителей также собирается у разделов, посвященных природному и туристическому колориту нашей страны.
Отметим, «Экспо» в Дубае – крупнейшая специализированная площадка планеты. Каждый раз это одно из самых масштабных и ожидаемых событий. Завершится выставка 31 марта.