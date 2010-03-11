В Национальном художественном музее Беларуси будут контролировать подачу кислорода к картинам

Национальный художественный музей намерен приобрести оборудование для контроля за содержанием кислорода.

Новинка позволит обеспечить благоприятный микроклимат для хранения уникального фонда.

У инженера Тамары Гордяковой особая миссия. С помощью автоматизированной системы она следит за прогнозами погоды Национального художественного музея . Малейшие осадки и повышенная влажность могут привести к утрате шедевра искусства.

Тамара Гордякова, инженер отдела автоматической системы управления Национального художественного музея Беларуси:

Мы выдерживаем температуру от 18 до20 градусов и влажность от 40 до 45%.

Такой климат благоприятен для древних икон коллекции русского и зарубежного искусства — всего 30-тысячного уникального фонда музея. Погоду в этой широте обеспечивает технический этаж и французское оборудование, а также температура и влажность.

В отличие от Эрмитажа, здесь не содержат кошек для ловли мышей. Грызуны водятся там, где есть пыль. Здесь же объявили войну назойливому элементу. На борьбу с ними ежедневно вступает вакуумная установка. А вентиляционные камеры обеспечивают жизнь культурным ценностям.

Тамара Ростишевская, ведущий инженер по микроклимату Национального художественного музея Беларуси

Очень жесткие требования по очистке воздуха. Данное оборудование обеспечивает очистку воздуха до 95%. Музей находится в центре города, а мы должны подать к картинам чистый воздух.

Не дышите на шедевр: от нехватки кислорода он может задохнуться. Чтобы картинам стало еще легче дышать, в Национальном художественном музее Беларуси планируют установить оборудование. Онои будет контролировать уровень содержания кислорода.

Техническое ноу-хау будет подсказывать, насколько нужно увеличить или уменьшить содержание кислорода в воздухе.

Валерий Мардас, заведующий отделом технического обслуживания Национального художественного музея Беларуси:

Картины — как живые существа. Очень важно поддержание кислорода на различных мероприятиях и выставках. Мы приобретаем прибор, который обеспечит нам требуемые параметры кислорода.

Все это позволит Национальному художественному музею стать одним из лучших хранителей в мире. А следовательно, еще больше возможностей выставить у себя именитые коллекции.

Анастасия Корниенко, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.