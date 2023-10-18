В Национальном детском технопарке Минска стартует финал конкурса «100 идей для СНГ»

В Минске сегодня открывается финал международного молодежного проекта «100 идей для СНГ». В числе тех, кто презентует на конкурсе свои разработки, 12 белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они готовы показать, как соединить нужное с полезным.

Положение о международном молодежном проекте было утверждено пять лет назад решением Совета глав правительств Содружества. Его итоги масштабно подводились дважды: в 2019-м в Баку, в 2021-м в армянском городе Капан. В 2023 году финал проекта принимает Национальный детский технопарк – наш своего рода инкубатор молодежных инноваций. Организаторы обещают, что ближайшие три дня здесь будет интересно и по-юношески азартно. Ведь всего в конкурсе примут участие более 70 юных изобретателей из разных стран.