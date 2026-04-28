В Национальном банке презентовали первые в истории памятные монеты, отчеканенные в Беларуси

Первые в истории экземпляры, отчеканенные в Беларуси. Национальный банк уже 29 апреля начинает продажу памятных монет «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпущены две версии: серебряная номиналом 20 рублей (ее стоимость 600 рублей) и рубль – стоимостью 60 рублей. Он из сплава меди с никелем и цинком. На реверсе памятной монеты изображен самый мощный в мире трактор для сельхозработ BELARUS 35-22, выпущенный заводом в 2025 году.

Олег Филиппов, заместитель начальника управления организации кассовой работы главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:

Мы сотрудничали с тракторным заводом по выбору объектов для отображения. Их предложение мы поддержали, так как наиболее четко отражает суть происходящего. Выпущены тиражом: две тысячи серебряных, три тысячи нейзильберовых памятных монет. И они вышли в обращение как законное платежное средство с 22 апреля текущего года.

В конце прошлого года Нацбанк ввел в обращение еще одну уникальную монету – «Кітайскі каляндар». Она выполнена из серебра в нестандартной 12-угольной форме. Лицевал сторона украшена изображением парящего в небесах нефритового дворца, а на оборотной – цветок лотоса, украшенный синтетическим кристаллом белого цвета. По краям монета инкрустирована разноцветными кристаллами. Номинал этой монеты тысяча рублей, а стоимость – в 23 раза больше.