В Национальном академическом театре имени Янки Купалы пройдет творческая встреча

«Служение Отечеству. Служение сцене». В Национальном академическом театре имени Янки Купалы сегодня, 14 мая, пройдет творческая встреча. Она посвящена памяти народных артистов СССР Николая Еременко и Ростислава Янковского – членов Совета Республики I и II созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие организовано Советом Республики и приурочено к 30‑летию создания Национального собрания после референдума 1996 года. Инициатива призвана показать живую связь между законодательной деятельностью, эффективным управлением и реальными достижениями в культуре, производстве, медицине, образовании и науке. Через судьбы конкретных людей и их профессиональный путь будет представлена преемственность и ценность служения Родине.