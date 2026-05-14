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В Национальном академическом театре имени Янки Купалы пройдет творческая встреча

14 мая 2026 07:06
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«Служение Отечеству. Служение сцене». В Национальном академическом театре имени Янки Купалы сегодня, 14 мая, пройдет творческая встреча. Она посвящена памяти народных артистов СССР Николая Еременко и Ростислава Янковского – членов Совета Республики I и II созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы пройдет творческая встреча-2

Мероприятие организовано Советом Республики и приурочено к 30‑летию создания Национального собрания после референдума 1996 года. Инициатива призвана показать живую связь между законодательной деятельностью, эффективным управлением и реальными достижениями в культуре, производстве, медицине, образовании и науке. Через судьбы конкретных людей и их профессиональный путь будет представлена преемственность и ценность служения Родине.

# Национальный академический театр им. Янки Купалы

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