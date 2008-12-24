В национальном аэропорту "Минск" встретили миллионного пассажира 2008 года

Волей судьбы он прилетел рейсом "Москва – Минск", и именно с него 75 лет назад начиналась история белорусской гражданской авиации.

Покупая билет на самолет, мало кто задумывается о том, что его посчитают. На самом же деле в ожидании миллионного пассажира в главном белорусском аэропорту тщательно отслеживали ситуацию.

Наталья Прокопенко, начальник отдела обслуживания пассажиров РУП "Национальный аэропорт Минск": "Этот человек долгожданный. Вели статистику. Когда распечатали список пассажиров – он оказался пятым. Это Николай Барановский".

Сам Николай – минчанин. В этом году полет по маршруту "Москва – Минск" для него девятый – для национального аэропорта миллионный. Воздушная лотерея стала приятной неожиданностью.

Напоминать о юбилейном полете Николаю теперь будет специальный сертификат. А в следующем году его ждет бесплатный призовой полет от авиакомпании "Белавия". Кстати, символично, что миллионный пассажир воспользовался главным национальным перевозчиком.

Для главных воздушных ворот страны миллион – цифра не просто знаковая. К ней стремились 1,5 десятка лет. Да только это не предел – аэропорт рассчитан на 3,5 миллиона пассажиров. Так что покупая билет, нужно помнить, что каждый полет может стать юбилейным.