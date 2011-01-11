В Национальном аэропорту «Минск» появится вторая взлетно-посадочная полоса и современный пассажирский терминал

Удвоить объем пассажиропотока в главной воздушной гавани Беларуси намерены через 4 года. К этому времени в Национальном аэропорту должны появится вторая взлетно-посадочная полоса и современный пассажирский терминал.

Национальный аэропорт ежедневно принимает свыше полусотни регулярных рейсов из нескольких десятков стран мира. Однако сотрудники воздушного причала уверяют: увеличение этих цифр не скажется на качестве обслуживания пассажиров.

Дмитрий Чичваркин, начальник отделения пограничного контроля Национального аэропорта «Минск»:

Личного состава у нас хватает, технические средства пограничного контроля работают на 100% без сбоев. Поэтому даже увеличение в 30-40% никаких проблем нам не доставит.

Количество пассажиров, прибывших в Национальный аэропорт и улетевших из него, впервые превысило миллион человек. Впрочем, даже такой груз ответственности белорусские крылья выдержали на «отлично».

Валерий Ефименко, помощник генерального директора Национального аэропорта «Минск»:

Аэропорт принимает все усилия как для роста пассажиров, так и для увеличения комфортабельности их обслуживания.

В ближайших планах — увеличить пассажиропоток до 2 млн человек. Помочь в этом могут и зарубежные инвестиции. Китайские капиталовложения в улучшение комфорта белорусского неба уже нашли место для посадки. В ближайшее время в Национальном аэропорту появится вторая взлетно-посадочная полоса и современный пассажирский терминал.

Владимир Костин, заместитель директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникации Беларуси:

Срок эксплуатации любой полосы ограничен, а нашей полосе уже более 20 лет. Соответственно, мы будем строить вторую взлетно-посадочную полосу. Эта полоса позволит принимать все воздушные суда, которые сегодня эксплуатируются в мире.

Главная же проверка на качество у Национального аэропорта еще впереди. В 2014 году, когда Беларусь примет Чемпионат мира по хоккею, интенсивность перевозок должна возрасти до 3 миллионов человек. Впрочем, некоторым пассажирам уже сейчас есть, с чем сравнить.

Пассажир:

Я впервые летаю белорусскими авиалиниями через Минск. Мне очень понравилось: очень быстро, очень качественно. Самое главное, что всегда есть человек, который подскажет где, что и куда.

Чтобы расширить белорусские воздушные ворота, в ближайшие годы планируется инвестировать в авиаперевозки достаточно крупные суммы. Впрочем, результат таких капиталовложений не заставит себя долго висеть в воздухе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».