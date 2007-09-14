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В Национальной библиотеке пройдет заседание "круглого стола"

14 сентября 2007 08:35
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Проблемы библиотечной сферы обсудят 14 сентября в Минске специалисты из стран СНГ и Балтии. Заседание "круглого стола" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси и приурочено к 85-летию со дня основания главного книгохранилища республики. Помимо экспертов из стран СНГ и Балтии, за "круглым столом" соберутся представители США, крупнейшие производители информационной продукции и программного обеспечения. В повестке дня - вопросы, касающиеся ресурсов и технологий обслуживания, взаимодействия библиотек по обеспечению доступа к информации.
# общество

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