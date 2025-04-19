В Национальной библиотеке продолжается цикл лекций, приуроченных к 80-летию Победы
Сохранить память о павших защитниках Родины и рассказать о героях будущим поколениям. Цикл лекций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжается в Национальной библиотеке. Темой второй встречи стали события 1942 года, которые заложили основу для дальнейших победных операций советских войск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исследователи из Беларуси и России рассказали гостям о партизанском движении, которое развернулось на территории нашей страны. В тылу врага бойцы организовывали подполье, устраивали диверсии на коммуникациях, что затрудняло снабжение немецких войск и тормозило их наступательные операции.
Поговорили спикеры и об ожесточенных сражениях под Ржевом. Бои шли в сложных погодных условиях. А немецкие войска значительно превосходили Красную армию в артиллерии и танках. Несмотря на все трудности, советские войска смогли нанести поражение 16 дивизиям врага, продвинуться на запад, полностью освободить Московскую и Тульскую области. Отдельное внимание уделили Сталинградской битве, которая переломила ход всей войны.
Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:
Прежде всего лекторий нацелен на молодежь. Мы хотели именно молодым людям рассказать. Потому что, может быть, иногда недооценивается то, что на самом деле то зло, которое пришло в 1941 году на нашу землю, было нацелено не на то, чтобы добиться каких-то уступок, победить, заставить подчиняться. Речь шла об уничтожении наших народов. И наши деды столкнулись с этим злом. Именно боролись за существование.
Цикл лекций организован Национальной библиотекой Беларуси совместно с Россотрудничеством. О событиях 1940-х гостям рассказывают ведущие исследователи из Беларуси и России.