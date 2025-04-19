В Национальной библиотеке продолжается цикл лекций, приуроченных к 80-летию Победы

Сохранить память о павших защитниках Родины и рассказать о героях будущим поколениям. Цикл лекций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжается в Национальной библиотеке. Темой второй встречи стали события 1942 года, которые заложили основу для дальнейших победных операций советских войск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследователи из Беларуси и России рассказали гостям о партизанском движении, которое развернулось на территории нашей страны. В тылу врага бойцы организовывали подполье, устраивали диверсии на коммуникациях, что затрудняло снабжение немецких войск и тормозило их наступательные операции. Поговорили спикеры и об ожесточенных сражениях под Ржевом. Бои шли в сложных погодных условиях. А немецкие войска значительно превосходили Красную армию в артиллерии и танках. Несмотря на все трудности, советские войска смогли нанести поражение 16 дивизиям врага, продвинуться на запад, полностью освободить Московскую и Тульскую области. Отдельное внимание уделили Сталинградской битве, которая переломила ход всей войны.