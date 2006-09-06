В национальной библиотеке читательский бум

Главные посетители - студенты и аспиранты. В день здесь готовы принимать не менее четырех тысяч человек. За главным читательским документом - очереди.

Не меньше желающих оценить Минск с высоты птичьего полета. Обзорная площадка на высоте 72 м - самое посещаемое место библиотеки.

Читателей в "Националке" обычно по осени считают. Так было всегда. Студенты и аспиранты - львиная доля посетителей. На регистрации - традиционная сентябрьская очередь, хотя на оформление главного документа главной библиотеки страны - всего несколько минут.

Одновременно в библиотеке могут работать две тысячи человек. Посетителей принимают 19 читальных залов. Все продумано до мелочей: комфорта максимум, потерь времени - минимум.

Ежедневно здесь готовы обслуживать тысячи читателей и туристов. А в субботу в День города библиотека станет одним из главных центром торжеств.