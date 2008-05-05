В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация книги про Гейдара Алиева

Вся жизнь на 600 страницах. Издание на белорусском языке представлено в канун 85-й годовщины со дня его рождения.

Почти 3 тысячи километров, разделяющих Минск и Баку, – понятие только географическое. На самом деле, Беларусь и Азербайджан становятся все ближе. Речь не только о политике и об экономике. С каждым годом все шире становятся культурные связи. А народы все больше узнают друг о друге.



Основы этой дружеской политики были заложены еще Гейдаром Алиевым, первым президентом Азербайджана. В общей сложности он руководил страной 3 десятка лет. Сильный политик и яркая личность, человек со сложной судьбой и тернистой карьерой государственного деятеля. Автор книги Николай Зенькович предложил белорусскому читателю свой взгляд на личность Гейдара Алиева.



О политиках такого масштаба говорят: с ним ушла эпоха, но кажется, собственную эпоху Гейдар Алиев сумел оставить стране. Он не только построил суверенный Азербайджан, но и укрепил культурные ценности, науку, развил технологии производства.



Налаживанию отношений в гуманитарной и культурной сферах помогает азербайджанская диаспора. У нас она одна из самых многочисленных. Для ста тысяч азербайджанцев Беларусь стала второй родиной.



Вся жизнь на 600 страницах. Уже увидели свет английский, французский и азербайджанский переводы книги. Теперь про Гейдара Алиева написано и по-белорусски.