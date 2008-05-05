Прямой эфир

В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация книги про Гейдара Алиева

05 мая 2008 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вся жизнь на 600 страницах. Издание на белорусском языке представлено в канун 85-й годовщины со дня его рождения.

Почти 3 тысячи километров, разделяющих Минск и Баку, – понятие только географическое. На самом деле, Беларусь и Азербайджан становятся все ближе. Речь не только о политике и об экономике. С каждым годом все шире становятся культурные связи. А народы все больше узнают друг о друге.

Основы этой дружеской политики были заложены еще Гейдаром Алиевым, первым президентом Азербайджана. В общей сложности он руководил страной 3 десятка лет. Сильный политик и яркая личность, человек со сложной судьбой и тернистой карьерой государственного деятеля. Автор книги Николай Зенькович предложил белорусскому читателю свой взгляд на личность Гейдара Алиева.

О политиках такого масштаба говорят: с ним ушла эпоха, но кажется, собственную эпоху Гейдар Алиев сумел оставить стране. Он не только построил суверенный Азербайджан, но и укрепил культурные ценности, науку, развил технологии производства.

Налаживанию отношений в гуманитарной и культурной сферах помогает азербайджанская диаспора. У нас она одна из самых многочисленных. Для ста тысяч азербайджанцев Беларусь стала второй родиной.

Вся жизнь на 600 страницах. Уже увидели свет английский, французский и азербайджанский переводы книги. Теперь про Гейдара Алиева написано и по-белорусски.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
05 мая 2008 16:52

Сегодня международный день борьбы за права инвалидов

05 мая 2008 16:51

Завтра в Беларуси – Радуница – день поминовения усопших

05 мая 2008 16:50

Беларусь и Литва открыли дополнительные временные пункты пропуска