Прямой эфир

В Национальной академии наук прошла сессия общего собрания

18 апреля 2008 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Основной вопрос в повестке дня - перспективы развития материаловедения в Беларуси.

700 патентов и 25 миллиардов чистой прибыли получили организации Национальной академии наук Беларуси в прошлом году. В Национальной Академии наук говорили об экономическом эффекте научной работы.

Сегодня перед учеными поставлена четкая задача: каждое открытие должно быть применено на практике, и принести не только материальную выгоду, но и повлиять на научный имидж страны.

Научно-практические центры отныне должны работать не просто над созданием опытных образцов, но и целых партий оригинальных разработок, сотрудничать непосредственно с производителями.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 апреля 2008 16:51

В Минске на базе войсковой части проходят учебные сборы подразделений спецназа

18 апреля 2008 16:50

Белорусская Госавтоинспекция прокомментировала нашумевший скандал с гражданином России

18 апреля 2008 16:49

Ажиотаж на рынке путевок в "белорусские здравницы"