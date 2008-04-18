В Национальной академии наук прошла сессия общего собрания

Основной вопрос в повестке дня - перспективы развития материаловедения в Беларуси.

700 патентов и 25 миллиардов чистой прибыли получили организации Национальной академии наук Беларуси в прошлом году. В Национальной Академии наук говорили об экономическом эффекте научной работы.



Сегодня перед учеными поставлена четкая задача: каждое открытие должно быть применено на практике, и принести не только материальную выгоду, но и повлиять на научный имидж страны.



Научно-практические центры отныне должны работать не просто над созданием опытных образцов, но и целых партий оригинальных разработок, сотрудничать непосредственно с производителями.