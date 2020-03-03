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В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе

03 марта 2020 17:57
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Новости Беларуси. В Минской области активизируются весенние насекомые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, жители Борисовского района заметили в лесу клещей.

Официально ни один из случаев пока не подтвержден. Однако специалисты не исключают, что в 2020 году клещи могут появиться гораздо раньше, чем в прошлые годы – благоприятствует погода.

В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе -1

Екатерина Гаврилова, энтомолог Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Как в народе говорят: снег сошел – клещи сразу просыпаются. В прошлом году первые случаи были в конце марта, когда начиналась оттепель. В этом году намного теплее зима, поэтому активизация клещей будет намного раньше.

Эпидемиологи напоминают, что в лесу или парке стоит носить плотную одежду, желательно светлого цвета, чтобы было легче заметить клещей, а также не забывать о головных уборах и спреях от насекомых.

В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе -4

# Укусы клещей # общество # Екатерина Гаврилова # Фотофакт

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