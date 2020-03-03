В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе

Официально ни один из случаев пока не подтвержден. Однако специалисты не исключают, что в 2020 году клещи могут появиться гораздо раньше, чем в прошлые годы – благоприятствует погода.

Новости Беларуси. В Минской области активизируются весенние насекомые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, жители Борисовского района заметили в лесу клещей.

Екатерина Гаврилова, энтомолог Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Как в народе говорят: снег сошел – клещи сразу просыпаются. В прошлом году первые случаи были в конце марта, когда начиналась оттепель. В этом году намного теплее зима, поэтому активизация клещей будет намного раньше.

Эпидемиологи напоминают, что в лесу или парке стоит носить плотную одежду, желательно светлого цвета, чтобы было легче заметить клещей, а также не забывать о головных уборах и спреях от насекомых.