В начале ХХ века аптеки были непопулярны. Эту хитрость придумали фармацевты для привлечения покупателей

Анастасия Макеева, корреспондент:

Идеальный PR-ход. В те времена аптеки не пользовались большой популярностью, чтобы привлечь внимание покупателей, фармацевты придумали следующую фишку: на подоконник они выставляли емкости с разноцветными жидкостями, которые по Второму трактату Гиппократа имитировали четыре жидкости в теле человека: черную и желтую желчь, лимфу и кровь. В темное время суток они еще подсвечивались при помощи свечей и керосиновых ламп.

Заглянем в аптеку. На Нижне-Покровской ей владел уважаемый Айзек Бояринблюм. Тогда ассортимент был универсальным. Можно было приобрести лекарства, пряности и даже изготовить крем и туалетную воду по индивидуальному рецепту. В помощь был журнал «Русский врач», где рассказывали о новых микстурах и хитах косметики. Там есть настоящий раритет и не только. Вот почему стоит посетить краеведческий музей в Полоцке – подробности здесь.