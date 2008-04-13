В начале 2009 года в Беларуси будет проведена первая операция по пересадке сердца

Пока же профессура республиканского научно-практического центра кардиологии дает мастер-класс региональным коллегам.

Сегодня светила медицины побывали в Могилеве. Под их руководством местные врачи провели операцию, о которой раньше могли только мечтать.

Могилевские кардиохирурги готовятся к сложнейшей операции. На столе пациент с ишемической болезнью сердца. Недуг опасный и распространенный - в подобном оперативном вмешательстве нуждаются несколько тысяч белорусов. Еще недавно помочь таким больным можно было только в столице. Сегодня Могилевская областная больница принимает уже 25-го пациента. И это далеко не предел.

Светила медицины делились опытом не только в Могилеве. Они уже не раз бывали и в других областных центрах. Кардиологическому направлению сейчас уделяют особое внимание. А скоро белорусская медицина осуществит то, о чем раньше приходилось лишь мечтать.

О пересадке сердца в региональных больницах речь пока не идет. Не потому что врачам опыта не хватает. Очень сложен процесс подготовки к таким операциям. Аппаратура, поиски донора и просто моральный аспект.

Региональные центры кардиологии будут специализироваться на лечении не только ишемической болезни, но и других сердечных пороках. Вслед за лечением ишемической болезни, врачи освоят и прочие сердечные пороков. Благо, технические и людские ресурсы это позволяют.

В скором времени могилевская областная больница получит аппарат искусственного кровообращения. С его помощью можно будет проводить операции с остановленным сердцем. А это уже высший пилотаж медицины.

