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В МВД начинается борьба за символ стойкости и мужества

22 октября 2007 08:28
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Во внутренних войсках МВД стартуют испытания на право ношения Крапового берета.

50 военнослужащим предстоит пройти четыре этапа. Это общефизическая подготовка, 50-километровый марш-бросок по пересеченной местности, отражение нападения противника и задержание предполагаемого преступника.

Третий этап - стрельбы - один из самых сложных, пройдет в учебном центре внутренних войск "Воловщина". А после 8-километровой полосы препятствий -  финал, где все, кто остался в строю, должны выдержать 12-минутный спарринг с четырьмя сменяющими друг друга "противниками".
Тем, кто выстоит в поединке, и будут вручены Краповые береты.

# общество

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