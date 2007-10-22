В МВД начинается борьба за символ стойкости и мужества

Во внутренних войсках МВД стартуют испытания на право ношения Крапового берета.

50 военнослужащим предстоит пройти четыре этапа. Это общефизическая подготовка, 50-километровый марш-бросок по пересеченной местности, отражение нападения противника и задержание предполагаемого преступника.

Третий этап - стрельбы - один из самых сложных, пройдет в учебном центре внутренних войск "Воловщина". А после 8-километровой полосы препятствий - финал, где все, кто остался в строю, должны выдержать 12-минутный спарринг с четырьмя сменяющими друг друга "противниками".

Тем, кто выстоит в поединке, и будут вручены Краповые береты.