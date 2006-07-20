В МВД Беларуси подготовлен проект декрета Президента, направленный на деалкоголизацию населения страны

В нем предусматривается ужесточение ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, а также введение дополнительной ответственности за распитие пива и слабоалкогольных напитков в таких местах.Вместе с тем в Беларуси будет введена административная ответственность за продажу пива несовершеннолетним, а также за покупку этого слабоалкогольного напитка для несовершеннолетних. Запланировано также введение ряда ограничений по рекламе спиртных напитков. Анализ криминогенной обстановки в подростковой среде показал, что в первом полугодии число подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось почти на четыре с половиной процента.