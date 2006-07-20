Прямой эфир

В МВД Беларуси подготовлен проект декрета Президента, направленный на деалкоголизацию населения страны

20 июля 2006 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нем предусматривается ужесточение ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, а также введение дополнительной ответственности за распитие пива и слабоалкогольных напитков в таких местах.Вместе с тем в Беларуси будет введена административная ответственность за продажу пива несовершеннолетним, а также за покупку этого слабоалкогольного напитка для несовершеннолетних. Запланировано также введение ряда ограничений по рекламе спиртных напитков. Анализ криминогенной обстановки в подростковой среде показал, что в первом полугодии число подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось почти на четыре с половиной процента.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 июля 2006 14:21

"Трудные" подростки - под опекой милиции

20 июля 2006 14:20

Возможно, вскоре в Беларуси прочно обоснуется близкий родственник осетра - веслонос

20 июля 2006 14:16

Интерес российских туристов к Беларуси растет