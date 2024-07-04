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В музей Червеня была передана картина «Комбат» в честь 80-летия освобождения города

04 июля 2024 17:49
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2 июля 1944-го в ходе Белорусской наступательной операции «Багратион» Червенский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В музей Червеня была передана картина «Комбат» в честь 80-летия освобождения города-1

Войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов при участии партизанских бригад в ходе Минской наступательной операции взяли в котел врага. Червенщина испытала на себе все ужасы гитлеровского режима. Через 10 дней после начала войны фашистам удалось оккупировать весь район, гитлеровцы устроили здесь еврейское гетто. На территории района за годы оккупации были расстреляны и сожжены почти 7 600 человек. Сегодня по традиции жители района вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость.

В честь освобождения района и города Червеня краеведческому музею передана картина «Комбат» заслуженного художника России Анатолия Костяникова.

В музей Червеня была передана картина «Комбат» в честь 80-летия освобождения города-4

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Образ главного героя – это образ Михаила Борисова, участника танкового сражения под Прохоровкой в июле 1943-го на Курской дуге. За этот бой Борисов, которому на тот момент было всего 20 лет, получил звание Героя Советского Союза, он лично подбил 7 танков. Картина эта была передана Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко губернатором Орловской области. По решению Администрации Президента в такой знаковый для нашего района день картина передается в фонды нашего музея.

В музей Червеня была передана картина «Комбат» в честь 80-летия освобождения города-7

К знаковой дате в музее также подготовили тематический выставочный проект «Календарь освобождения» с подробным рассказом подвигов героев – участников операции «Багратион».

# Великая Отечественная война # общество

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