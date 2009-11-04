В музее современного искусства открылась выставка «Польский пейзаж»

И все это – лишь небольшая часть коллекции из польской галлереи «Арсенал».
Моника Шевчик, куратор выставки:
Сегодня польское искусство прогрессирует. Оно в хорошей форме. Об этом можно судить по работам, которые мы отобрали для данной выставки. Они балансируют на грани реализма и абстракции
Якуб Дамбровски, художник:
Работы художников разных стран различны, как и языки, на которых они разговаривают. Хотя, со временем, грани стираются, потому что современные технологии интернациональны по сути. Глядя на картины белорусских авторов, я могу почувствовать себя и в Берлине, и в Лондоне, и в Варшаве, где угодно!