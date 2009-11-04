В музее современного искусства открылась выставка «Польский пейзаж»

На ней не найти традиционных пейзажей, зато в изобилии представлены неоднозначные снимки, коллажи, фильмы, символы и надписи.

И все это – лишь небольшая часть коллекции из польской галлереи «Арсенал».

Моника Шевчик, куратор выставки:

Сегодня польское искусство прогрессирует. Оно в хорошей форме. Об этом можно судить по работам, которые мы отобрали для данной выставки. Они балансируют на грани реализма и абстракции

Якуб Дамбровски, художник:

Работы художников разных стран различны, как и языки, на которых они разговаривают. Хотя, со временем, грани стираются, потому что современные технологии интернациональны по сути. Глядя на картины белорусских авторов, я могу почувствовать себя и в Берлине, и в Лондоне, и в Варшаве, где угодно!