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В музее народной архитектуры и быта раскрыли секреты старинного супружеского обряда

28 февраля 2010 15:35
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Гостей праздника поджидали персонажи белорусской мифологии. К примеру, у Травницы, одиноким ворожили на любовь.А те, кто приехал на праздник не один, смогли проверить свои чувства и посоревноваться за звание самой ловкой пары. Участники набивали подушки сеном, бросали деревянные кольца и перетягивали канат. На Волшебном перелазе загадывали желание, а на Вербной горе по традиции жгли костер, куда бросали веточки вербы, чтобы вместе с прутиками сгорели и невзгоды молодых.
# общество # Музеи

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