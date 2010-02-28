В музее народной архитектуры и быта раскрыли секреты старинного супружеского обряда

Гостей праздника поджидали персонажи белорусской мифологии. К примеру, у Травницы, одиноким ворожили на любовь.А те, кто приехал на праздник не один, смогли проверить свои чувства и посоревноваться за звание самой ловкой пары. Участники набивали подушки сеном, бросали деревянные кольца и перетягивали канат. На Волшебном перелазе загадывали желание, а на Вербной горе по традиции жгли костер, куда бросали веточки вербы, чтобы вместе с прутиками сгорели и невзгоды молодых.