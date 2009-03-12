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В музее истории Великой Отечественной войны сегодня вспоминали узников Озаричских лагерей

12 марта 2009 18:38
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В марте 44-го ими стали белорусские полешуки — в основном женщины, старики и дети. Нашими соотечественниками, как щитом, фашисты отгородились от наступающих частей Красной Армии. Заключённых держали за колючей проволокой на заболоченном редколесье, не кормили. У людей не было даже питьевой воды. А ещё туда специально привозили больных сыпным тифом. Ведь целью гитлеровцев было распространение эпидемии тифа в передовых частях Красной Армии. Озаричские лагеря - ныне Калинковичский район Гомельской области - были освобождены 18 марта войсками 65-й армии Первого Белорусского фронта.
# общество # Музеи

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