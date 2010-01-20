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В музее истории Великой отечественной стартовала антология польской анимации

20 января 2010 20:32
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До конца февраля по средам и воскресениям дети и взрослые увидят лучшие мультфильмы.

Вирусы проснутся через две недели

Новая волна эпидемии будет менее опасной, но более продолжительной, прогнозируют медики. Пока же ситуация стабильна: число заболевших за последние семь дней не превышает норму. Однако, по-прежнему наряду с обычными респираторными вирусами в Минске циркулируют и смешанные. Застраховаться от A/H1N1 поликлиники предложат в феврале – платно. К слову, профилактика этого сезона установила новый рекорд: прививки сделало около 190 тысяч минчан.

Вирусы проснутся через две недели

 

От ассортимента лекарств на витринах глаза разбегаются

Спокойствие и только спокойствие. Тех, кому грипп страшен, застрахуют аптеки. Паникерам предложат не только валерьянку, но и любое противовирусное средство. По аптечным витринам можно изучать азбуку здоровья. На любую букву алфавита найдется свое название. Но фармацевты уверяют — пилюли не картошка, запасаться ими на зиму не нужно. Продуманный спрос не превысит предложение.

От ассортимента лекарств на витринах глаза разбегаются

 

Сроки переносятся, только от пустых обещаний жителям Серебрянки день ото дня не легче

Январь по календарю, а трехметровый ров до сих пор в центре внимания лишь нашей съемочной группы да местных жителей. Уж от кого следа здесь не осталось, так это от рабочих. Вопрос стоял ребром даже на заседании Мингорисполкома, а для виновников сего торжества так и остался риторическим. Пешеходная зона здесь — трасса для экстремальной ходьбы.

Сроки переносятся, только от пустых обещаний жителям Серебрянки день ото дня не легче

 

Пассажиры остановки «Зимняя» заходить в троллейбус вынуждены через барьер

Как всегда хотели как лучше, а получилось – хуже не придумаешь. Благоустройству на улице Ангарской впору добавить приставку «псевдо». Кочки, ямы, рвы, окопы... То ли мороз сковал работу, то ли в моде нынче такой рельеф? А пока рабочих тут днем с огнем не сыскать, мы предлагаем здешнее изобилие песка отправить на проспект Рокоссовского, где его, увы, в дефиците.

Пассажиры остановки «Зимняя» заходить в троллейбус вынуждены через барьер

 

Молодым депутатам разъяснили, где «против», а где «за»

Сегодня члены Молодёжной палаты второго созыва побывали в гостях у Совета Республики. Молодых политиков познакомили с процедурой голосования, залом заседаний и функциями верхней палаты. Парламентарии со стажем рассказали о своей законодательной и международной деятельности, а школьники поделились новыми идеями.

К слову, лучшими проектами Молодёжной палаты уже стали «Внеклассное движение» и «Чистота нашего города в наших руках», а также акции безопасного движения.

Молодым депутатам разъяснили, где «против», а где «за»

 

В музее истории Великой отечественной стартовала антология польской анимации

До конца февраля по средам и воскресениям дети и взрослые увидят лучшие мультфильмы: номинированную на Оскар картину «Собор» Томека Багиньского, один из самых загадочных и впечатляющих фильмов истории «Лабиринт» Яна Леницы и, конечно же, с детства знакомый и любимый сериал «Приключения и Болека и Лелека», который и сегодня заставляет детские глаза блестеть.

В музее истории Великой отечественной стартовала антология польской анимации

 

Этот день в истории столицы

119 лет назад Городская управа купила телефонную станцию на 20 номеров.

91 год исполнилось бы сегодня Белорусскому государственному музею, который не дожил до наших дней, а большая часть его экспонатов была разграблена во время войны.

71 год сегодня исполняется улице имени Чкалова, так что у её жителей есть повод для праздника.

 

А какие события произошли сегодня в жизни остальных минчан – в традиционном опросе.

 

# общество # Музеи

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