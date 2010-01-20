В музее истории Великой отечественной стартовала антология польской анимации

До конца февраля по средам и воскресениям дети и взрослые увидят лучшие мультфильмы.

Вирусы проснутся через две недели

Новая волна эпидемии будет менее опасной, но более продолжительной, прогнозируют медики. Пока же ситуация стабильна: число заболевших за последние семь дней не превышает норму. Однако, по-прежнему наряду с обычными респираторными вирусами в Минске циркулируют и смешанные. Застраховаться от A/H1N1 поликлиники предложат в феврале – платно. К слову, профилактика этого сезона установила новый рекорд: прививки сделало около 190 тысяч минчан.

От ассортимента лекарств на витринах глаза разбегаются

Спокойствие и только спокойствие. Тех, кому грипп страшен, застрахуют аптеки. Паникерам предложат не только валерьянку, но и любое противовирусное средство. По аптечным витринам можно изучать азбуку здоровья. На любую букву алфавита найдется свое название. Но фармацевты уверяют — пилюли не картошка, запасаться ими на зиму не нужно. Продуманный спрос не превысит предложение.

Сроки переносятся, только от пустых обещаний жителям Серебрянки день ото дня не легче

Январь по календарю, а трехметровый ров до сих пор в центре внимания лишь нашей съемочной группы да местных жителей. Уж от кого следа здесь не осталось, так это от рабочих. Вопрос стоял ребром даже на заседании Мингорисполкома, а для виновников сего торжества так и остался риторическим. Пешеходная зона здесь — трасса для экстремальной ходьбы.

Пассажиры остановки «Зимняя» заходить в троллейбус вынуждены через барьер

Как всегда хотели как лучше, а получилось – хуже не придумаешь. Благоустройству на улице Ангарской впору добавить приставку «псевдо». Кочки, ямы, рвы, окопы... То ли мороз сковал работу, то ли в моде нынче такой рельеф? А пока рабочих тут днем с огнем не сыскать, мы предлагаем здешнее изобилие песка отправить на проспект Рокоссовского, где его, увы, в дефиците.

Молодым депутатам разъяснили, где «против», а где «за»

Сегодня члены Молодёжной палаты второго созыва побывали в гостях у Совета Республики. Молодых политиков познакомили с процедурой голосования, залом заседаний и функциями верхней палаты. Парламентарии со стажем рассказали о своей законодательной и международной деятельности, а школьники поделились новыми идеями.

К слову, лучшими проектами Молодёжной палаты уже стали «Внеклассное движение» и «Чистота нашего города в наших руках», а также акции безопасного движения.

В музее истории Великой отечественной стартовала антология польской анимации

До конца февраля по средам и воскресениям дети и взрослые увидят лучшие мультфильмы: номинированную на Оскар картину «Собор» Томека Багиньского, один из самых загадочных и впечатляющих фильмов истории «Лабиринт» Яна Леницы и, конечно же, с детства знакомый и любимый сериал «Приключения и Болека и Лелека», который и сегодня заставляет детские глаза блестеть.

Этот день в истории столицы

119 лет назад Городская управа купила телефонную станцию на 20 номеров.

91 год исполнилось бы сегодня Белорусскому государственному музею, который не дожил до наших дней, а большая часть его экспонатов была разграблена во время войны.

71 год сегодня исполняется улице имени Чкалова, так что у её жителей есть повод для праздника.

А какие события произошли сегодня в жизни остальных минчан – в традиционном опросе.