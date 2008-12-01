В Мумбаи прощаются с погибшими во время самого страшного в истории Индии теракта

По всему городу проходят траурные шествия. По последним данным, трагедия за двое суток унесла жизни 174 человек. Боевики атаковали вокзалы, больницы, жилые дома, а потом захватили два крупнейших отеля города и взяли находившихся там людей в заложники. По словам единственного из оставшихся в живых преступника — сейчас его допрашивают спецслужбы — группа планировала в Мумбаи теракт, сравнимый по масштабам с трагедией 11-го сентября в США.