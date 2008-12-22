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В Мумбаи открыли отели, которые в ноябре подверглись террористической атаке

22 декабря 2008 08:50
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На церемонии присутствовали более тысячи гостей. Гостиницы "Тадж-Махал" и "Трайдент Оберой" пока восстановлены не полностью. В распоряжении постояльцев лишь часть зданий. Безопасность в отелях обеспечивают вооруженные охранники с собаками. Кроме того, в корпусах установили рентгеновские аппараты. Они просвечивают содержимое сумок посетителей. Многодневная осада отелей и других гражданских объектов боевиками в Мумбаи унесла жизни более 170 человек. 80 из них были убиты в гостиницах.
# общество # Теракт в Мумбаи

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