В Мстисавле на днях открылся районный дом ремесел

Здесь местные школьники не только шлифуют свое мастерство в прикладном искусстве, но и зарабатывают на этом деньги. Работы юных мастеров уже востребованы не только в районе, но и за его пределами.

О районном доме ремёсел в Мстиславле мечтали давно. В старинном городе и ремесленные традиции древние. Соломоплетение, изделия из лозы, дерева и керамики. Работам юных мастеров в местной школе искусств стало просто тесно. С появлением дома ремёсел

появился и простор для творчества.

Нового здания для ремесленной альма-матер не потребовалось. Реанимировали пустующую постройку. Здесь уже занимаются по 5 направлениям прикладного творчества. Группы небольшие – по 5-6 человек. Но главное – не количество, а качество, считают педагоги. А уж в будущем все навыки обязательно пригодятся.

Кстати, дивиденды занятия в Доме ремёсел приносят уже сегодня. Эти изделия, к примеру, продадут на ближайшей ярмарке в праздник масленицы. Да и для собственного пользования много чего остаётся.

Выставочному залу районного дома ремёсел может позавидовать иной музей областного центра. Это пока здесь пусто и гулко. Со временем зал заполнится экспонатами, педагоги в этом не сомневаются. Ремесленничество Мстиславским школьникам

пришлось по душе.

