В Мозыре представили выставку достижений браконьерского хозяйства

Новости Беларуси, Мозырь. Раз в квартал сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выставляют на всеобщее обозрение трофеи, конфискованные у любителей незаконной охоты и рыбалки.

Владимир Логимахов, начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Вот перед вами – чудо инженерной мысли – зимний паук. Опускается он в обычную пель, под водой раскрывается, рыба заходит. Потом он поднимается, упирается в лед. И вся рыба, которая находится в сетке, вытаскивается.

Помимо хитроумных пауков в экспозиции – сотни предметов незаконного лова: от банальных сетей, бредней, подхватов, телевизоров до аутентичных топтух, вентерей и жаков. А, кроме того, «крюки-живодеры», различные колотушки и ости. Остаться в живых у рыбы порой никаких шансов.

Владимир Логимахов, начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Самый варварский способ лова – это при помощи электроловильной установки. Много гибнет рыбы, много остается просто на дне, которая была поражена установкой. Не зря законодательством за данный вид ловли предусмотрена ответственность до 6 лет лишения свободы.

На уголовное дело наловить можно и без электроудочки. Например, пойманные во время нереста на обычную удочку 14 экземпляров рыб. Сейчас это – налим. Ловить его запрещается. Рыба нерестится с декабря по февраль. В остальное время «тарифы» для нарушителей следующие: незаконно пойманный жерех обойдется минимум в 4 базовые величины, линь – в две, за каждую щуку и леща – по 1 базовой величине.

Стоит ли того рыбалка? Многие задумываются об этом только после уплаты штрафа. С начала года только мозырские инспекторы выявили более 350 нарушений природоохранного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Красюк – абсолютный чемпион среди коллег по составленным протоколам и по изъятому незарегистрированному оружию. По первому снегу за ночь объехал почти весь район. И в лесу, и на реке тихо.

Александр Красюк, заместитель начальника Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

В такое же время пять лет назад на территории Ельского района нами была задержана группа охотников в количестве семи человек, которые осуществляли незаконную ночную охоту при помощи собак. Было изъято семь незарегистрированных охотничьих оружий.

Ситуация изменилась. Данная ночь показала, что люди начали бояться, сознавать, что за это грозит – уголовная или административная ответственность.

Охоту на браконьеров инспекторы ведут согласно самой современной стратегии. В их распоряжении – быстроходные моторные лодки, мотоциклы, снегоходы и внедорожники. Вооружение – автомат Калашникова или пистолет Макарова. Правда, это больше психологическое оружие. Гораздо чаще в руках видеокамера и фотоаппарат. К моменту задержания у инспектора уже имеется неоспоримая доказательная база.

Владимир Логимахов, начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Мы считаем, что проведение профилактической и воспитательной работ – это одна из наших главных задач. И работу мы свою оцениваем не по количеству составленных протоколов, а, прежде всего, по тому, насколько увеличилось количество рыбы в реке, зверей в лесу.

В планах у мозырских инспекторов – создать небольшой стационарный музей браконьерской оснастки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь надеются, что такие варварские приспособления как электроудочки и «живодеры» в будущем станут исключительно музейным экземпляром.