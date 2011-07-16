В Мостах построили единственный в СНГ экологически чистый с безотходным производством крахмальный завод

Построенное с нуля предприятие будет перерабатывать до 350 тонн картофеля в сутки. Намного больше, чем могут предложить все региональные хозяйства.

На Мостовском крахмальном заводе сегодня производственные линии уже готовы к эксплуатации, завершается установка программного обеспечения цеха. А в таком деле, утверждают специалисты, спешка ни к чему.

Оборудование все современное, да и само предприятие, от прилегающей территории и до склада готовой продукции, построено исключительно по мировым стандартам. На всем постсоветском пространстве таких больше нет. Главные козыри – завод экологически чистый с безотходным производством.

Валентин Бич, директор крахмального завода:

Отходы производства будут использоваться в сельском хозяйстве. Соковая вода будет использоваться для удобрений под картофель и другие культуры. Мезга, как отход производства, будет использоваться на корм скоту. В перспективе планируется и сушка этой мезги для других целей.

Потребность в организации такого производства назревала давно. Старые заводы работают по технологиям середины прошлого века. Отсюда и загрязнение территории, и низкое качество продукции. Построенное же с нуля предприятие будет перерабатывать до 350 тонн картофеля в сутки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А это даже больше, чем могут предложить хозяйства всего региона.

Валентин Бич, директор крахмального завода:

Технология позволяет извлекать из картофеля 95-96% крахмала. На старой линии мы извлекали около 84%. Сейчас где-то на 12-14% больше.

Строительство нового крахмального завода ведется за бюджетные деньги и банковские кредиты. Его окупаемость рассчитана на несколько лет. Однако для экономики района уже сегодня появились очевидные плюсы.

Дмитрий Булак, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Это, во-первых, рабочие места. Не менее 50 человек будут трудиться на данном предприятии. Во-вторых, это технологическое производство. На местном сырье, на местных традициях будет производится продукция с высокой добавленной стоимостью.

Мостовским крахмалом будет обеспечен не только внутренний рынок. За высококачественным товаром уже выстраивается очередь покупателей из России, Украины, Польши и Литвы. А это – гарантированное поступление валюты в республику.

В перспективе Мостовский крахмальный завод будет работать в рамках программы импортозамещения. Здесь будут производить модифицированный крахмал. Область применения его – от строительства и до нефтепереработки. Сегодня этот материал на 100% в Беларусь завозится из-за границы.