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В Москву прибыли белорусы, эвакуированные из Ливана

20 июля 2006 06:00
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24 гражданина Беларуси, эвакуированных из Ливана, прибыли в Москву. Они были доставлены вместе с россиянами и гражданами других стран СНГ тремя самолетами МЧС России. Белорусов в аэропорту встречал представитель нашего диппредставительства, все они размещены в гостинице и обеспечены питанием. Эвакуированные будут отправлены в Минск, в том числе и за счет посольства. В течение сегодняшнего дня ожидается прибытие еще нескольких российских самолетов с эвакуированными из Ливана. На них также могут находиться граждане Беларуси.
# общество

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