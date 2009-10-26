В Москве за минувшую ночь сгорели сразу четыре автомобиля

Первый инцидент произошел на улице летчика Бабушкина, там загорелся «Лендровер».

Также огонь причинил ущерб рядом стоящему «Митцубиси Лансер», сообщает БЕЛТА.

Уже под утро на ул. маршала Неделина сгорели еще три машины: «Мазда», ВАЗ, марка третьей пока неизвестна. В настоящее время пожар потушен. Правоохранительные органы не исключают, что это был поджог. В результате обоих происшествий никто не пострадал.

Кроме того, был угнан автомобиль стоимостью более $300 тыс. Грабители захватили машину «Бентли Континенталь», которая принадлежал сотруднику транспортной компании.

Причем воров не остановил тот факт, что владелец машины в этот момент находился рядом. Угрожая ему ножом и газовым баллончиком, преступники посадили хозяина иномарки на заднее сидение. По пути они отобрали у него травматический пистолет и сотовый телефон, довезли до Очаковского шоссе, где и высадили.