В Москве за минувшую ночь сгорели сразу четыре автомобиля

Также огонь причинил ущерб рядом стоящему «Митцубиси Лансер», сообщает БЕЛТА.
Уже под утро на ул. маршала Неделина сгорели еще три машины: «Мазда», ВАЗ, марка третьей пока неизвестна. В настоящее время пожар потушен. Правоохранительные органы не исключают, что это был поджог. В результате обоих происшествий никто не пострадал.
Кроме того, был угнан автомобиль стоимостью более $300 тыс. Грабители захватили машину «Бентли Континенталь», которая принадлежал сотруднику транспортной компании.
Причем воров не остановил тот факт, что владелец машины в этот момент находился рядом. Угрожая ему ножом и газовым баллончиком, преступники посадили хозяина иномарки на заднее сидение. По пути они отобрали у него травматический пистолет и сотовый телефон, довезли до Очаковского шоссе, где и высадили.