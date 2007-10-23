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В Москве вспоминают события теракта "Норд-Ост"

23 октября 2007 08:41
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Первые цветы около Дома культуры, где 5 лет назад произошла трагедия, появились еще накануне. 26 октября на площади перед зданием пройдет мероприятие тишины и скорби в память жертв теракта. В небо будут выпущены 130 белых воздушных шаров. После возложения венков пройдет поминальная служба. 5 лет назад в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла "Норд-Ост" боевики захватили в заложники 923 человека. В результате теракта погибли 130 и пострадали более 700 человек. Среди них были и наши соотечественники.
# общество

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