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В Москве возложен венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены от Президента Беларуси

06 мая 2008 16:48
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Церемония, посвященная 63-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками, прошла в торжественной обстановке. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Василий Долголев, госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, ветераны войны, военачальники, белорусские дипломаты, сотрудники Постоянного комитета Союзного государства и Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители белорусской диаспоры.
# общество

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