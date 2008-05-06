В Москве возложен венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены от Президента Беларуси

Церемония, посвященная 63-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками, прошла в торжественной обстановке. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Василий Долголев, госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, ветераны войны, военачальники, белорусские дипломаты, сотрудники Постоянного комитета Союзного государства и Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители белорусской диаспоры.