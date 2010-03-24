В Москве ужесточили «комендантский час» для детей

В Москве детям, не достигшим 16 лет, будет запрещено находиться в развлекательных заведениях без сопровождения родителей или других законных представителей после 22:00, сообщает «Интерфакс».

Соответствующие поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях были 24 марта одобрены на заседании Мосгордумы в первом чтении. Новый вариант законопроекта запрещает детям развлекаться без присмотра с 22:00 до 6:00. Ранее «комендантский час» для детей в Москве начинался в 23:00 и продолжался до 7 часов утра.

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, представляя проект поправки, напомнил, что любое появление несовершеннолетнего в ночное время в клубе, ресторане, кинотеатре или другом подобном заведении является незаконным. И ответственность за это нарушение ложится, прежде всего, на юридическое лицо, занимающееся развлекательным бизнесом.

Штраф для должностного лица, допустившего подобное нарушение, составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, а для организаций, специализирующихся на развлечениях – от 10 до 30 тысяч рублей.