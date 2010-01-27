В Москве темнокожие студенты рекламируют солярии

Самую интересную рекламную кампанию с использованием труда темнокожих сотрудников проводит московская сеть соляриев.

Там рассказали, что у каждого солярия работал темнокожий промоутер, на груди которого висел плакат с надписью "Я загорел здесь!". "Людям очень понравилась эта акция, мы ее проводили до Нового года и скоро повторим опять", - сказал РИА Новости пиар-менеджер компании. Он добавил, что "загорелые" промоутеры работают с удовольствием и выходят на службу даже в самый сильный мороз.

В этой фирме трудится около 15 граждан жарких стран. "За работу они берут небольшие деньги, в основном ведь работают студенты. Но в нашей компании они неплохо зарабатывают, акция-то у нас специфическая", - отметил собеседник агентства.