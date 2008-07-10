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В Москве сотрудниками белорусской и российской милиции задержан Роман Ментюк

10 июля 2008 08:32
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Он считается виновником ДТП на трассе "Минск-Микашевичи" 2 марта. Эту информацию подтвердили в УВД Минской области. Ментюк и его жена заключены под стражу. Сейчас готовятся документы для выдачи арестованных белорусской стороне. Напомним, инцидент произошел 2 марта на трассе "Минск-Микашевичи". Чтобы остановить пьяного водителя, который двигался со скоростью около 160-ти километров в час, сотрудники ГАИ выставили "живой щит" из автомобилей граждан. В отношении Ментюка было возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В последствии Ментюк скрылся. В результате ДТП пострадали 5 человек.
# общество

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