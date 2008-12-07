В Москве сегодня прощаются с предстоятелем Русской православной церкви Алексием II

Воздают последние почести Патриарху в Храме Христа Спасителя. По церковной традиции, ночью священники, сменяя друг друга, читали Евангелие. Богослужения совершаются каждый час. Гроб с телом Патриарха установлен в центре Храма на специальном постаменте. Погребение пройдет в Богоявленском кафедральном соборе 9 декабря. Во вторник утром состоится отпевание. Поток верующих к Храму Христа Спасителя, которые прошли простится с Алексием вторым, растянулась на многие сотни метров. Двери главного собора России будут открыты круглосуточного вплоть до самого дня похорон.



Напомним, Алексий II скончался утром 5 декабря на 80-м году жизни в своей резиденции в подмосковном Переделкино. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Внезапная смерть Алексия II стала потрясением не только для России, но и для всего православного мира. В числе главных заслуг Патриарха — восстановление роли православия в России и объединения Русской православной церкви, в том числе за рубежом.



Свои соболезнования уже высказали многие главы государств, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко, который подчеркнул, что Алексий II с отеческим вниманием относился к Беларуси, был для нас духовным наставником и верным другом.