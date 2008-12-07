Прямой эфир

В Москве сегодня прощаются с предстоятелем Русской православной церкви Алексием II

07 декабря 2008 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воздают последние почести Патриарху в Храме Христа Спасителя. По церковной традиции, ночью священники, сменяя друг друга, читали Евангелие. Богослужения совершаются каждый час. Гроб с телом Патриарха установлен в центре Храма на специальном постаменте. Погребение пройдет в Богоявленском кафедральном соборе 9 декабря. Во вторник утром состоится отпевание. Поток верующих к Храму Христа Спасителя, которые прошли простится с Алексием вторым, растянулась на многие сотни метров. Двери главного собора России будут открыты круглосуточного вплоть до самого дня похорон.

Напомним, Алексий II скончался утром 5 декабря на 80-м году жизни в своей резиденции в подмосковном Переделкино. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Внезапная смерть Алексия II стала потрясением не только для России, но и для всего православного мира. В числе главных заслуг Патриарха — восстановление роли православия в России и объединения Русской православной церкви, в том числе за рубежом.

Свои соболезнования уже высказали многие главы государств, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко, который подчеркнул, что Алексий II с отеческим вниманием относился к Беларуси, был для нас духовным наставником и верным другом.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 декабря 2008 17:59

Молитвы об упокоении Патриарха Московского и всея Руси звучат в храмах по всему миру

06 декабря 2008 17:54

124 иска о выселении должников подали в суд коммунальные службы Витебской области

06 декабря 2008 17:53

В Беловежской пуще официально открылось поместье главного белорусского Деда Мороза