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В Москве прощаются с патриархом Всея Руси Алексием Вторым

08 декабря 2008 18:00
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В Храме Христа Спасителя, где установлен гроб с телом святейшего, побывали уже десятки тысяч человек. Богослужения не прекращаются ни днeм, ни ночью. Священнослужители, сменяя друг друга, читают Евангелие и молитвы. К вечеру здесь ожидают прибытия Патриарха Константинопольского Варфоломея и предстоятелей других православных церквей мира. Вместе с архиепископами Русской православной церкви они отслужат великую панихиду. Алексия Второго похоронят завтра в Богоявленском соборе Москвы. Сейчас здесь идут последние приготовления к церемонии погребения.

В траурных мероприятиях в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня начинается визит Главы государства в Российскую Федерацию.

Патриарх Алексий Второй всегда пользовался у белорусов огромным авторитетом и уважением. Он неоднократно посещал нашу страну. Последний раз Патриарх был в Минске в конце октября этого года – в дни торжеств по случаю 1020-летия Крещения Руси. **
# общество

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