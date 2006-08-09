В Москве пройдет конная выставка "Эквирос-2006"

Белорусские конезаводы "Ратомка" и "Белая грива" примут участие в международной конной выставке "Эквирос-2006", которая пройдет с 12 по 20 августа в Москве. Традицию проведения конных выставок в России, прерванную еще до Октябрьской революции, возродили 8 лет назад. За это время выставка зарекомендовала себя как самый крупный и значимый проект по конной тематике на территории бывшего СССР. Многие коннозаводчики, производители и продавцы конной амуниции, ветеринарные врачи и спортсмены-конники считают обязательным для себя побывать на "Эквиросе".