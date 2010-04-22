В Москве появились фальшивые платежные терминалы, которые не принадлежат банкам, однако на их квитанциях об оплате стоят банковские реквизиты. Одной из жертв мошенников стал Инвестрастбанк (ИТБ).

Служба безопасности банка обнаружила в Москве шесть терминалов по приему платежей, содержащих на квитанции его реквизиты как платежного агента, причем указаны они были верно, за исключением контактного телефона ИТБ и уникального номера терминала в системе моментальных платежей.

В Национальной ассоциации участников электронной торговли заявили, что в данной ситуации виноваты новые правила работы терминалов. Напомним, что с 1 апреля все они должны были быть оборудованы контрольно-кассовой техников (ККТ) специального образца. Сети терминалов, принадлежащие банкам, от установки ККТ освобождались, поскольку рынок банковских услуг может контролироваться только ЦБ. В результате владельцы многих терминалов решили договориться с банками.

Сейчас широко применяется способ, когда банк покупает терминалы у владельца по договору обратного выкупа с залогом в виде векселя. Владельцы в таком случае выплачивают банку комиссию. Однако некоторые хозяева сетей пытаются сэкономить на комиссии, указывая связь с банком, которой в реальности нет.

По словам депутата Госдумы и президента Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова, такие примеры должны побудить власти изменить закон и дать возможность всем платежным агентам получить статус небанковских кредитных организаций или агентов банков. Тем самым все участники рынка будут уравнены в правах, пишет Lenta.ru.