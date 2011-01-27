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В Москве почтили память жертв теракта в аэропорту «Домодедово»

27 января 2011 19:11
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Акция началась в полпятого по московскому времени.

Именно в этот час 24 января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. По последним данным, в списках погибших – 35 человек. В больницах остаются свыше сотни пострадавших. Среди них – граждане Таджикистана, Молдовы, Нигерии, Сербии, Германии, Словакии, Словении.

Первые похороны погибших прошли 27 января в Подмосковье. Завтра – в Москве.

Тем временем расследование теракта продолжается. Уже появились первые подозреваемые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В региональные управления МВД и ФСБ разосланы  ориентировки на 10 человек. Пока известно имя лишь одного из них. Это выходец из Ставрополья, который входил в террористическую группу «Ногайского джамаата». Однако с уверенностью сказать о его причастности к теракту можно будет лишь после проведения сравнительной ДНК-экспертизы.

# общество

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