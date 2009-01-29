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В Москве открывается инфофорум

29 января 2009 09:08
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Белорусская делегация будет весьма представительной. Так директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало поделится с российской публикой белорусским опытом сохранения конкуренции в условиях мирового финансового кризиса. А известный ученый-криптограф Юрий Харин станет соведущим одной из секций по информационной безопасности. Нынешний форум особо актуален для белорусов, ведь в конце мая в нашей стране вступает в силу закон об информации и ее защите. Опыт россиян в этой области может оказаться полезным.
# общество

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