В Москве открывается инфофорум

Белорусская делегация будет весьма представительной. Так директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало поделится с российской публикой белорусским опытом сохранения конкуренции в условиях мирового финансового кризиса. А известный ученый-криптограф Юрий Харин станет соведущим одной из секций по информационной безопасности. Нынешний форум особо актуален для белорусов, ведь в конце мая в нашей стране вступает в силу закон об информации и ее защите. Опыт россиян в этой области может оказаться полезным.