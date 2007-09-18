В Москве назовут имена номинантов на премию Союзного государства

Имена трех номинантов на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2007-2008 годы назовут 18 сентября в Москве.

Экспертному совету предстоит выбрать трех номинантов из шести кандидатур. В их числе - от Беларуси Народный артист Владимир Гостюхин - кандидат на эту награду за роли в фильмах "Восхождение", "Охота на лис", "Возьму твою боль", "Наш бронепоезд", а также в спектакле "Миленький ты мой", где он выступил и в качестве режиссера.

Народный артист Беларуси, директор и художественный руководитель Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси Михаил Финберг стал кандидатом на премию за серию концертных программ, посвящённых творчеству белорусских и российских композиторов.

Еще один претендент - скульптор Валентин Занкович за композиции "Партизанам Полесья" и "Беларусь партизанская", установленные в Пинске и Минске. Вручение наград состоится в 2008 году.

