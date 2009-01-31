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В Москве идут последние приготовления к интронизации новоизбранного Патриарха

31 января 2009 15:04
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Во всех храмах и монастырях Москвы проходят всенощные бдения. Ранее, митрополит Кирилл вместе с делегатами Поместного Собора почтил память своих предшественников: Патриархов Тихона, причисленного к лику святых, Сергия и Алексия II. Это одна из символичных традиций перед восшествием на Патриарший престол. Завтра утром в Храме Христа Спасителя после божественной литургии в присутствии более 200 иерархов новый предстоятель русской православной церкви облачится в патриаршие одежды и получит символ высшей духовной власти — патриарший посох. Эта церемония даст старт полномочиям нового главы православного мира.
# общество

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