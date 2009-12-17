В Москве и Санкт-Петербурге из-за холодов вышли из строя десятки банкоматов

Как выяснилось, самый теплолюбивый механизм – терминал по выдаче купюр. И это при том, что синоптики пока не строят утешительных прогнозов.

Деньги любят не только счет, но и тепло. В этом сегодня убедились тысячи россиян. Из-за сильных морозов банкоматы по всей стране объявили бойкот. И отказались от своей главной обязанности – выдавать деньги. Специалисты утверждают, что банкоматы устойчивы к морозам, однако при резком снижении температуры воздуха, техника может давать сбои.

Это происходит из-за замерзания механизма выдачи банкнот, так как не все банкоматы оснащены обогревательными системами. 20-градусных морозов не выдержали аппараты центральных российских банков. Попросту замерзли.

В первую очередь пострадали банкоматы, которые расположены на улице. Например, Сбербанк лишился сразу 34 терминалов. Для решения проблемы, банку пришлось установить дополнительные обогреватели, чтобы хоть как-то растопить холодное денежное сердце. Кстати, не выдержали испытания минусом и домофоны. Одни, примерзая, не хотели открывать двери, другие полностью выходили из строя и оставляли подъезды открытыми.

К слову, в период наступления аномального похолодания страдают не только бездушные машины. За минувшие сутки в Москве пострадали 33 человека.