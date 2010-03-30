В Москве День траура по жертвам терактов в метро

В российской столице приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры, теле- и радиокомпаниям отменили развлекательные программы и мероприятия.

Два взрыва прогремели в понедельник утром. Первый – на станции метро «Лубянка», второй – на станции «Парк Культуры» сокольнической линии. Взрывные устройства в час пик привели в действие две террористки-смертницы.

По сведениям МЧС, погибли около 40 пассажиров, ранены больше 60. Среди них и гражданка Беларуси, 30-летняя Ольга Руденко. Сейчас она находится в Боткинской больнице Москвы. Состояние девушки врачи оценивают как средней тяжести.

По предварительной версии, взрывы совершены террористической группировкой, имеющей отношение к Северному Кавказу.