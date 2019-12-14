В Москве +3, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 декабря

В Париже синоптики обещают дождь и +9. На два градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают дождь и +9. На два градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
Переменную облачность и +15 прогнозируют в Риме. Та же история в Мадриде, но на 3 пункта меньше.
Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю
+9 будет в Анкаре и Софии. В Афинах ожидается солнечная погода и +17.
В Риге и Вильнюсе обещают дожди. Без осадков обойдётся в Варшаве и Киеве. Синоптики обещают +7. В Москве – мокрый снег и +3.