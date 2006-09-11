В Молодежной социальной службе открылось кадровое агентство

Здесь студентам и учащимся предлагают подзаработать в свободное от учебы время.

Молодежная социальная служба столицы существует уже 13 лет. Она предоставляет возможность молодым людям работу в качестве няни, гувернантки или повара в семьях заказчиков такого вида услуг. Сюда ежегодно обращается до 30 организаций различной формы собственности, которые готовы обеспечить студентов временной работой. Поступают также заявки от жителей столицы и Минского района, в основном на выполнение разовых заказов.

**

Около шести тысяч учащихся и студентов с начала года направил на работу Минский городской центр занятости населения. Пять тысяч из них - старшеклассники. Большинство школьников работало в центрах детского творчества, а студенты чаще всего выполняли подсобные работы на различных предприятиях Минска.

Оказывая посильную помощь предприятиям и организациям города, ребята не только получили ценный опыт работы, но и пополнили свой бюджет - средняя зарплата у школьников составила около 200 тысяч рублей и 300 тысяч - у студентов.