В Молодечно возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельсовета

Женщина занимала должность заведующей молочно-товарной фермы.

Ревизионная проверка выявила, что на протяжении трех лет в табели учёта рабочего времени вносились ложные сведения. На ферме числились двое лаборантов, которые практически не работали. Зарплату – а это около 250 тысяч рублей в месяц - за них получала сама заведующая.

- Таким образом, заведующая товарно-молочной фермы «Засковичи» и депутат сельского совета в одном лице похитила более 8 миллионов рублей, - говорит Елена БЕРЕЗОВИК, сотрудник пресс-службы УВД Миноблисполкома. - По данном факту возбуждено уголовное дело по факту «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

